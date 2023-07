'Ueda hakt knoop door en verkiest Feyenoord boven Zuid-Europese topclubs'

De komst van Ayase Ueda naar Feyenoord lijkt een stuk dichterbij te zijn gekomen. Volgens Voetbal International heeft de Japanse sensatie van Cercle Brugge besloten dat zijn toekomst in Rotterdam-Zuid moet komen te liggen. Hij verkiest de landskampioen van Nederland daarmee boven twee zuid-Europese topclubs.

VI weet namelijk te melden dat Ueda ook in de belangstelling van Sevilla en het Portugese Sporting CP staat, maar zelf zijn zinnen op een overgang naar Feyenoord heeft gezet. De Rotterdammers willen met de komst van Ueda vooruitlopen op het aanstaande vertrek van Danilo, die hard op weg lijkt naar het Schotse Rangers FC. De onderhandelingen tussen de clubs verlopen inmiddels voorspoedig, zo weet het weekblad bovendien. "De landskampioen nadert intussen met Cercle Brugge een akkoord over een transfersom die met bonussen en een doorverkooppercentage kan oplopen richting de tien miljoen euro", leest het.

Ueda heeft er net zijn eerste seizoen in Europa opzitten. Cercle Brugge plukte de 24-jarige spits afgelopen zomer weg bij Kashima Antlers uit zijn vaderland, die club ontving een transfersom van 1,3 miljoen euro. In België maakte Ueda dat bedrag meer dan waar, getuige zijn 23 treffers in 42 officiële duels. Bovendien maakte hij in juni zijn eerste doelpunt voor de Japanse nationale ploeg in een oefenwedstrijd met El Salvador.

Champions League

Mocht het tot een transfer komen, dan zal Ueda de concurrentie met Santiago Giménez aan moeten gaan om een plek in de punt van de aanval. Toch lonkt in ieder geval in twee wedstrijden een basisplaats. Giménez kreeg vorig seizoen in de halve finale van de Europa League tegen AS Roma een rode kaart en is derhalve geschorst voor de eerste twee groepswedstrijden die Feyenoord komend seizoen in de Champions League gaat spelen.