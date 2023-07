'Feyenoord klopt voor transfer aan bij Liverpool: hoog prijskaartje en stevige concurrentie'

Feyenoord heeft verdediger Nathaniel Phillips van Liverpool op de radar staan. Volgens het doorgaans betrouwbare The Athletic staat de 26-jarige achterhoedespeler op de nominatie om de achterhoede van de Rotterdammers te versterken. Daarbij heeft het in elk geval wel concurrentie van het onlangs gedegradeerde Leeds United.

Volgens het Engelse medium heeft Feyenoord belangstelling en zou Phillips zelf ook wel oren hebben naar een overgang naar De Kuip. Hij wil bij voorkeur niet verhuurd, maar verkocht worden. Daarbij wordt wel een forse vraagprijs genoemd: Liverpool heeft op de verdediger een prijskaartje van zo’n 10 miljoen pond (bijna twaalf miljoen euro) geplakt.

Artikel gaat verder onder video

Of Feyenoord zo’n hoog bedrag op tafel wil en kan leggen, is onbekend. Phillips is weliswaar een speler met ervaring op het hoogste niveau, maar voor Bournemouth (18 duels) en VfB Stuttgart (22 duels) groeide hij tijdens uitleenbeurten ook nooit tot een absolute basiskracht. Leeds United maakte de interesse voor Phillips, wiens contract tot 2025 doorloopt, afgelopen week ook bekend.

Phillips stond vorig jaar in de belangstelling van Benfica, dat hem destijds net als Bournemouth, Burnley en Southampton graag wilde huren. Door wat personele problemen achterin liet Liverpool hem uiteindelijk niet gaan. In januari was er voor Galatasaray dezelfde boodschap, al kwam Phillips uiteindelijk tot slechts twee officiële optredens afgelopen seizoen in de Premier League.