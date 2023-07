Feyenoord krijgt na 'marktconform voorstel' niet de reactie waar het op hoopte

Het bod van Feyenoord op Gustav Isaksen is van tafel geveegd door FC Midtjylland, zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers deden deze een 'marktconform voorstel', waar zij niet de reactie op kregen waar zij op hoopten.

Midtjylland verlangt 12,5 miljoen euro (exclusief bonussen) voor de 22-jarige aanvaller, die in 137 officiële wedstrijden voor de Deense club goed was voor 33 doelpunten en achttien assists. Die vraagprijs is de kampioen van de Eredivisie te gortig.

Hoewel Feyenoord geïnteresseerd blijf in Isaksen, focussen de Rotterdammers zich voor nu op de komst van Luka Ivanusec. De kans is groot dat de 24-jarige buitenspeler spoedig overkomt van Dinamo Zagreb. De clubs naderen een akkoord over een transfersom van om en nabij de 8,5 miljoen euro.

Feyenoord gaat volgende maand mogelijk een nieuwe poging wagen om Isakses over te nemen. Daarvoor zal de club van trainer Arne Slot wel eerste ruimte in de selectie moeten creëren door een speler als Alireza Jahanbakhsh van de hand te doen. De Iraniër wil, ondanks dat hij in eerste instantie waarschijnlijk buiten de basiself valt, voor zijn kans vechten in De Kuip.