Feyenoord passeert magische begrotingsgrens en wil aan wens Slot voldoen: 'Er is nog ruimte'

Feyenoord maakt komend seizoen een grote sprong vooruit als het gaat om de begroting waarmee gewerkt wordt. Financieel directeur Pieter Smorenburg meldt op de Open Dag dat de club komend jaar voor het eerst een magische grens zal passeren.

"Twee jaar geleden zaten we tussen de zestig en zeventig miljoen", zegt Smorenburg tegenover de camera's van ESPN. Tijdens het kampioensjaar werkte de club al met een fors hoger budget: "Toen werd dat al 87 miljoen", aldus Smorenburg, "en nu gaan we over de honderd miljoen heen."

De verbeterde financiële situatie leidt ook tot een ander beleid als het gaat om transfers, zo bevestigt Smorenburg. "We hebben natuurlijk al wel het een en ander gedaan, vorig seizoen moesten we eerst verkopen", blikt hij terug. "Maar nu hebben we bijvoorbeeld Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt al gehaald vóórdat we Orkun Kökçü verkochten." En daar hoeft het zeker niet bij te blijven, wat de financieel directeur betreft: "Er is nog ruimte om wat te doen om ons succes voort te zetten."

Slot

De woorden van Smorenburg zullen trainer Arne Slot als muziek in de oren klinken. De oefenmeester zag met Kökçü, Oussama Idrissi en Sebastian Szymanski drie belangrijke bouwstenen uit zijn kampioenselftal vertrekken. Alleen eerstgenoemde is met de komst van Zerrouki en Van den Belt vervangen, de trainer legt de lat hoog als het gaat om de spelers die in plaats van Idrissi en Szymanski moeten komen. "We weten allemaal dat A-internationals van bijvoorbeeld het Nederlands elftal geld kosten. We hebben gezien wat PSV heeft betaald voor Noa Lang. Dat is wel het niveau dat wij ook nastreven voor die posities", sprak Slot eerder dit weekend tegenover Voetbal International.