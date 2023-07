Frank de Boer kreeg duidelijke en dringende boodschap van Helen de Boer

Frank de Boer schrok flink toen hem enkele weken geleden ter ore kwam dat Edwin van der Sar was getroffen door een hersenbloeding. Het was voor de 53-jarige trainer een bevestiging dat hij meer wil leven dan geleefd worden.

De Boer vertrok na het mislukte EK in 2021 als bondscoach van het Nederlands elftal en blies kortgeleden zijn trainerscarrière nieuw leven in bij Al-Jazira. Tijdens de rustperiode veranderde De Boer als mens. "Ik heb sowieso meer innerlijke rust, omdat ik zelf bepaal wat ik doe en mijn trainerscarrière niet meer leidend is", vertelt hij in een interview in het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Het is volgens De Boer een misvatting dat hij als trainer per se de top wil bereiken. "Prijzen winnen is mooi, maar daarvoor moeten spelers en de ploeg stappen maken. Daar genoot ik vooral van en dat begon ik te missen. Ik wil alleen niet meer lijden om te leiden. Ik wil nu meer leven in plaats van geleefd worden. Honderd procent."

Dat kreeg hij nog eens bevestigd toen met Marc Overmars (hartinfarct) en Van der Sar (hersenbloeding) twee oud-collega’s flinke klappen kregen. "Toen het van Edwin bekend werd, schrokken we weer. Mijn vrouw zei: ‘Ga je hier nou niet te druk maken en gewoon genieten. Wel je stinkende best doen, maar laat die stress achterwege."

Een carrière à la Dick Advocaat ziet De Boer niet zitten. "Voor mij is genieten ’s morgens eerst een espresso, een potje padel erna en later op de dag wellicht analyseren op de tv. Ik kan nog twintig jaar doorgaan, maar wie zegt dat ik dan nog tien jaar genieten kan? Ik ga nu doen wat ik leuk vind en waar minder druk en stress bij zit. Ik heb ook sterk het gevoel dat dat bij Marc en Edwin een rol heeft gespeeld."