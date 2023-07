'Heerenveen wil stunten en hoopt Portugees jeugdinternational over te nemen'

SC Heerenveen heeft interesse getoond in Sporting Portugal-aanvaller Joelson Fernandes (20). Dat meldt de Leeuwarder Courant vrijdagavond. De Portugees staat in zijn thuisland te boeken als een groot talent, maar kwam dit seizoen weinig aan spelen toe.

Fernandes staat onder contract bij de Portugese topclub Sporting Portugal, maar komt bij deze club uit in het tweede elftal. Ook bij dat team kwam Fernandes dit seizoen niet al te veel in actie. Dat zou iets zijn waar Heerenveen van hoopt te profiteren, want doordat de twintigjarige voetballer dit seizoen weinig aan spelen toekwam, denken de Friezen een goede kans te maken om hem over te nemen.

In Portugal staat Fernandes wel te boeken als een groot talent. In 2020 debuteerde de linksbuiten om zijn zeventiende al in Jong Portugal, maar in de laatste jaren lijkt hij zich niet verder te hebben ontwikkeld. De marktwaarde van Fernandes lag in 2021 volgens Transfermarkt nog op zes miljoen euro, terwijl hij nu nog maar 1,5 miljoen waard zou zijn.

Aan transfersommen hoeft Heerenveen niet te denken, want de linksbuiten is transfervrij op te halen. Er is wel concurrentie voor de club uit de Eredivisie, want ook clubs uit Turkije en Duitsland zouden belangstelling hebben in Fernandes. In het verleden kwam de Portugees ook al uit voor FC Basel, waar hij aan werd verhuurd.