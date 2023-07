'Het moet toch niet kunnen dat een zaakwaarnemer zoveel macht heeft bij een club?'

Dusan Tadic staat op het punt van vertrekken bij Ajax. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is de rol van de zaakwaarnemer in dit verhaal? In de nieuwste FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard de recente ontwikkelingen rond Tadic.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast. Stan en Thijs hebben het over de situatie van Tadic, maar ook het indrukwekkende interview van Dele Alli, het palingshirt van FC Volendam en de uitzichtloze situatie voor Donny van de Beek.