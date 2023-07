"Hij mist gif en is door het systeem van Ajax groot geworden"

Aad de Mos denkt niet de vrijdag definitief afgeronde transfer van Kasper Dolberg zijn nieuwe werkgever Anderlecht verder gaat helpen. De Deense spits heeft het bij Ajax weliswaar goed gedaan, maar kwam daarna bij Sevilla, 1899 Hoffenheim en OGC Nice tekort. Daardoor denkt de voormalig trainer dat hij niet geschikt is om Anderlecht naar een hoger niveau te brengen.

De Amsterdammers verkochten Dolberg in 2019 aan OGC Nice, dat hem in de tussentijd verhuurde aan Sevilla en 1899 Hoffenheim. Na 26 doelpunten in 107 officiële wedstrijden voor de drie clubs opgeteld is hij nog slechts eenvierde van het bedrag waard dat OGC Nice destijds aan hem betaalde: Anderlecht pikt hem voor vijf miljoen euro.

Voormalig Anderlecht-trainer De Mos denkt dat Dolberg tekort komt. “Ik vrees het ergste”, stelt hij bij Het Laatste Nieuws. “In de zestien is hij sterk, hij heeft een goede techniek en handelingssnelheid, maar mist gif en is door het systeem van Ajax groot geworden. Hij kan zelf niks forceren. Ik vind het geen topper.”

Dat hij in Amsterdam bij tijd en wijle wel veel indruk maakte, doet De Mos deels af als mazzel. “Dat kan weleens met spitsen. Ik noem dat casinogeluk, omdat alles toen om hem draaide”, aldus de oefenmeester. “Daarbij komt dat in België veel beter wordt verdedigd dan in Nederland. Daar gaan verdedigers erbovenop zitten en onder zijn huid kruipen. Doorzettingsvermogen is nooit zijn grootste kwaliteit geweest. Ik heb echt mijn twijfels over deze transfer.”