Hoge verwachtingen bij aanstaande Feyenoord-aanwinst: 'Een handige sodemieter'

Marcel van der Kraan verwacht dat Feyenoord veel plezier gaat beleven aan Ayase Ueda. De spits van Cercle Brugge is hard op weg naar Rotterdam-Zuid en kost naar verluidt zeker negen miljoen euro. Toch denkt de journalist van De Telegraaf dat Feyenoord een goede zet heeft gemaakt.

In de nieuwste editie van de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf vertelt Van der Kraan over Ueda. "Ik heb hem toevallig vorige week een uur lang bekeken op YouTube. Dat is tegenwoordig heel gemakkelijk. Dan zie je heleboel acties en doelpunten. Het is een handige sodemieter, die Japanner. Hij schiet uit alle hoeken en standen, draait gemakkelijk en is watervlug. Maar het is geen fysiek sterke spits."

Artikel gaat verder onder video

Van der Kraan denkt ook dat Ueda een goed alternatief voor Santiago Giménez kan zijn. "Dat is wat ik in de kwartfinale tegen AS Roma zag bij Giménez. Die heeft natuurlijk een geweldig half jaar gedraaid. Maar tegen die beulen van Roma kwam hij er niet aan te pas. En als je de Champions League in gaat en je speelt tegen krachtpatsers van bijvoorbeeld Manchester United. Dan heb je wel wat meer in huis nodig."

De journalist van De Telegraaf denkt ook dat men in De Kuip nog altijd rekening houdt met een vertrek van Giménez. "In het achterhoofd zit misschien nog de angst dat Giménez weg kan gaan. Ik zeg niet dat hij weggaat, hij gaf zondag aan dat hij het naar zijn zin heeft. Maar hij beloofde niet dat hij zou blijven. Er wordt natuurlijk aan hem gesnuffeld, tientallen clubs in Europa kijken naar hem."