Houding van Fiorentina kan bepalend zijn voor toekomst van Calvin Bassey

De kans dat Calvin Bassey deze zomer de overstap van Ajax naar Brighton & Hove Albion maakt, lijkt flink afgenomen. De Engelse club is in de zoektocht naar een linksbenige centrale verdediger uitgekomen bij Igor van Fiorentina, zo melden diverse media.

Igor en Brighton & Hove Albion zouden reeds een persoonlijk akkoord hebben bereikt. Het is nu aan The Seagulls om ook met Fiorentina tot overeenstemming te komen. Brighton hoopt Igor naar verluidt voor een transfersom van vijftien miljoen euro plus bonussen over te nemen van de Italiaanse club.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Igor de overstap maken naar Brighton & Hove Albion, dan lijkt de kans klein dat de Engelse club zich deze zomer nog bij Ajax meldt voor Bassey. Fabrizio Romano onthulde twee weken geleden dat de 23-jarige verdediger op de lijst staat van de Premier League-club.

Brighton zou in de winter een eerste poging hebben ondernomen om Bassey over te nemen van Ajax. Mike Verweij onthulde in de podcast Kick-off van De Telegraaf dat de Amsterdammers een bod van 23 miljoen euro afwezen voor de centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan.

Bassey maakte een jaar geleden voor 23 miljoen euro de overstap van Rangers naar Ajax. Het eerste seizoen van de verdediger in Amsterdamse dienst werd geen onverdeeld succes. Bassey vertelde deze week voor de camera van Ajax TV dat hij de hele vakantie heeft doorgetraind en uitkijkt naar het nieuwe seizoen.