'Inter heeft voormalig NEC'er in beeld als opvolger Denzel Dumfries'

Mocht Denzel Dumfries deze zomer vertrekken bij Champions League-finalist Inter, dan zou zijn club als opvolger niemand minder dan Ferdi Kadioglu (23) in beeld hebben. De oud-speler van NEC ontwikkelde zich bij zijn huidige club Fenerbahçe tot een gewilde kracht die de hele rechterflank kan bestrijken.

Onder meer het Turkse A Spor en het Italiaanse Calciomercato maken melding van de interesse van Inter in Kadioglu, die bij Fenerbahçe nog vastligt tot medio 2026. Zijn club heeft dan ook een sterke onderhandelingspositie en zou volgens de Italianen denken aan een transfersom van 'boven de 25 miljoen euro'. Een flink bedrag voor Inter, dat het financieel lastig heeft.

Het vertrek van Marcelo Brozovic naar Al-Nassr zou Inter echter wat meer lucht hebben verschaft. Bovendien lijkt de nummer drie van de Serie A op korte termijn opnieuw een grote som te vangen: doelman André Onana zou nog altijd dicht bij zijn overgang naar Manchester United zijn. Tel daarbij op de miljoenen die Dumfries mogelijk in het laatje gaat brengen en de komst van Kadioglu zou een reële optie kunnen zijn, zo wordt geredeneerd.

Kadioglu doorliep de jeugdopleiding van NEC en debuteerde in 2016 als zestienjarige in het eerste elftal van die club. Na 70 wedstrijden (twaalf goals) verliet hij de club in de zomer van 2018 om zijn loopbaan te vervolgen bij Fenerbahçe. Bij de topclub uit Istanbul werd hij omgeturnd van middenvelder tot rechter wingback, afgelopen seizoen kwam hij tot 32 wedstrijden en scoorde hij drie keer voor Fener. Kadioglu beschikt over een Nederlands én een Turks paspoort. Hoewel hij tot Jong Oranje uitkwam voor verschillende Nederlandse vertegenwoordigende elftallen, koos hij als A-international voor Turkije. Inmiddels heeft hij elf interlands achter zijn naam.