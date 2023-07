Invaller Haaland heeft maar zeven minuten nodig om Manchester City voor verrassend resultaat te behoeden

Manchester City won afgelopen seizoen - mede dankzij de ongekende scoringsdrift van Erling Haaland - de treble door zowel de Premier League, de FA Cup als de Champions League binnen te slepen. In de voorbereiding op de nieuwe jaargang heeft de Noor zijn ploeg voor een verrassende nederlaag weten te behoeden.

Trainer Pep Guardiola zette Haaland in Japan op de bank voor het oefenduel met Yokohama F.Marinos. Vanaf de zijlijn keek de 23-jarige doelpuntenmachine toe hoe de Japanners een 2-0 voorsprong namen door treffers van Anderson Lopes en Ken Matsubara. John Stones zorgde echter voor de aansluitingstreffer en Haalands vervanger Julian Alvarez bracht de ploegen weer op gelijke hoogte.

In de rust kreeg Haaland het seintje van Guardiola dat hij mocht gaan invallen. Amper zeven minuten na de start van de tweede helft liet hij zien dat hij het scoren deze zomer niet verleerd is. Met zijn linkerbeen verschalkte hij de Japanse doelman na een pass van Phil Foden. Via Rodri liep City vervolgens uit naar een 2-4 voorsprong, maar Kenta Inoue bracht met de 3-4 de spanning weer een beetje terug in het duel. Het slotakkoord was echter weer voor Haaland. Een voorzet van João Cancelo werd door de Noor binnengetikt, waardoor een nederlaag definitief werd afgewend.

Op 6 augustus krijgen Haaland en co de eerste kans op zilverwerk in het nieuwe seizoen. Dan wacht nummer twee Arsenal (dat zaterdag in de VS verloor van Manchester United) in het duel om het Community Shield. Voor die tijd speelt de club nog oefenwedstrijden tegen Bayern München in Tokyo en Atlético Madrid in het Zuid-Koreaanse Seoul.