Isaac Babadi is een van de PSV-talenten die in de voorbereiding de kans krijgt zich te laten zien aan Peter Bosz. Dat heeft de achttienjarige aanvaller, die mede vanwege zijn contractsituatie goed in de markt ligt, deze woensdag ook daadwerkelijk gedaan. Met een actie om je vingers bij af te likken, kreeg Babadi tijdens een trainingspartij de handen op elkaar.