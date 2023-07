Werk aan de winkel voor Maurice Steijn: Ajax-jonkies voorkomen nederlaag tegen FC Den Bosch

Maurice Steijn is zijn periode als hoofdtrainer van Ajax begonnen met een gelijkspel tegen FC Den Bosch. De laagvlieger uit de Keuken Kampioen Divisie kwam halverwege de tweede helft brutaal op een 2-0 voorsprong, maar doelpunten van Gabriel Misehouy en David Kalokoh voorkwamen een nederlaag voor Steijn in zijn eerste wedstrijd als eindverantwoordelijke in Amsterdam.

Hoewel de opvolger van John Heitinga de afgelopen week en zaterdagmiddag tegen FC Den Bosch nog geen beroep kon doen op de internationals, verscheen er - op papier althans - toch een goede ploeg binnen de lijnen. Steijn had in zijn eerste opstelling als hoofdtrainer van Ajax een plekje ingeruimd voor onder meer Remko Pasveer, Owen Wijndal, Davy Klaassen en Steven Berghuis. Ook aanwinst Branco van den Boomen verscheen aan de aftrap. Maar zij konden niet voorkomen dat Ajax in de eerste helft uiterst matig voor de dag kwam.

FC Den Bosch had vanaf minuut één het betere van het spel en opende na nog geen twintig minuten spelen al de score. Daar had de Keuken Kampioendivisionist wel de hulp van Pasveer voor nodig. De doelman had in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog een basisplaats bij Ajax, maar kwam na de winterstop niet tot nauwelijks meer in actie. Dat was te zien, want hij ging lelijk in de fout op De Toekomst. Pasveer dacht alle tijd van de wereld te hebben, maar schoot tegen een tegenstander aan, waarna de bal in het lege doel rolde: 0-1. Ajax drong in de slotfase van de tweede helft nog wel even aan en kreeg een aantal mogelijkheden, maar ging rusten met een achterstand.

In de tweede helft traden de Amsterdammers aan met een volledig andere ploeg. De talenten konden in eerste instantie niet echt een vuist maken. Met nog twintig minuten op de klok kwamen de bezoekers zelfs op een 2-0 voorsprong. Yannick Keijser knikte hard in uit een hoekschop. Een nederlaag voor Steijn in zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax hing in de lucht, maar zijn ploeg besloot in de slotfase toch nog te gaan voetballen. Dat leidde eerst tot de aansluitingstreffer van Misehouy en niet veel later maakte Kalokoh er zelfs 2-2 van. De eerste oefenwedstrijd van Ajax eindigde zodoende in een gelijkspel.