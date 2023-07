'Komst Declan Rice duwt laatste nog bij Arsenal actieve Wenger-aankoop naar de uitgang'

Arsenal lijkt op korte termijn de komst van Declan Rice (24) wereldkundig te gaan maken. De Engelse middenvelder maakt volgens The Guardian voor 122,5 miljoen euro de overstap van Conference League-winnaar en stadgenoot West Ham United. Bijkomend gevolg is dat de laatste nog bij Arsenal actieve aankoop van Arsène Wenger door de komst van Rice lijkt te gaan vertrekken.

De Zwitser Granit Xhaka werd in 2016 door de Fransman weggeplukt bij Borussia Mönchengladbach, dat een bedrag van 45 miljoen euro ontving voor de defensieve middenvelder. Hij zou door de komst van Rice echter weinig perspectief meer op een basisplaats hebben. Omdat het contract van Xhaka medio 2024 afloopt, is deze zomer het moment voor The Gunners om nog wat aan hem te verdienen.

Een terugkeer naar Duitsland lijkt in het verschiet te liggen voor Xhaka. Het Bayer Leverkusen van trainer Xabi Alonso heeft de beste papieren, zoveel s duidelijk. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano is de speler al sinds mei van dit jaar rond met de club van Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong. Zodra Rice zijn handtekening heeft gezet zou Arsenal de deal goedkeuren, zo weet de Italiaan.

Met Xhaka zou dus de laatste speler uit het Wenger-tijdperk vertrekken bij Arsenal. De Zwitser speelde in de laatste twee seizoenen van de legendarische Franse trainer in totaal 94 wedstrijden voor Arsenal. Daarna was hij ook onder diens opvolgers, achtereenvolgens Unai Emery en Mikel Arteta, vaak een vaste waarde in het elftal. Afgelopen seizoen kreeg hij in 37 van de 38 competitiewedstrijden speelminuten. Arenal leek lang op weg naar de eerste landstitel sinds het seizoen 2003-04, maar gaf een voorsprong van tien punten op Manchester City uiteindelijk toch uit handen.