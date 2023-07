Kwakman: 'Ik blijf het een aparte speler vinden, met hele rare fouten'

Kees Kwakman heeft zijn bedenkingen bij Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller van Feyenoord speelt volgens de analist te wisselvallig en heeft bepaalde basiselementen niet onder de knie, maar heeft tegelijkertijd al meermaals zijn waarde bewezen.

Jahanbakhsh kreeg zondag tegen Benfica (2-1 zege) enkele kansen om te scoren, maar slaagde daar niet in. "Een gebrek aan inzet kun je hem niet verwijten. Hij was de speler die zorgde voor het meeste gevaar", aldus Kwakman bij ESPN. "Ik blijf het een aparte speler vinden, hoe hij zich bij Feyenoord heeft laten zien… Met hele rare, gekke fouten, maar ook met heel belangrijke doelpunten. Hij heeft wel z'n waarde bewezen."

Horen zulke fouten niet gewoon bij buitenspelers? "Ik vind het wat anders als je een actie maakt, daar wat risico in legt en dan de bal verliest. Maar hij heeft zo vaak dat hij een bal onder z'n voet laat lopen, of een verkeerde breedtepass, dat zijn basisdingen die je onder de knie moet hebben als je bij Feyenoord speelt", aldus Kwakman. "Maar nogmaals: hij heeft zijn waarde bewezen, dus ik snap heel goed dat Slot hem erbij wil houden. Het is ook iemand die niet zeurt en altijd z'n best doet. Dat is lekker om achter de hand te hebben."

Trainer Arne Slot leek na afloop van de oefenwedstrijd ook kritiek te uiten op Jahanbakhsh. Hij werd geconfronteerd met een woede-uitbarsting in de tweede helft, vlak na balverlies van de Iraniër. "Ik denk dat dit moment vlak na rust was, ik zal niet zeggen om welke speler het ging. Hij verloor twee keer achter elkaar volledig onnodig de bal, en die bewustwording moet er zijn. Dan ben ik heel geïrriteerd."