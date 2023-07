Kylian Mbappé komt met statement na onrust en geweld in Frankrijk

Kylian Mbappé keurt het geweld in Frankrijk af. Sinds de dood van de zeventienjarige Nahel (dinsdag) wordt Frankrijk geteisterd door nachtelijke protesten, die gepaard gaan met brandende voertuigen, plunderingen en aanvallen op politiebureaus. Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn zeker 1.311 mensen aangehouden.

Het is onrustig in onder meer Lyon, Parijs, Toulouse en Nanterre, waar Nahel omkwam. De jongen werd doodgeschoten toen hij doorreed bij een verkeerscontrole. Mbappé is geschrokken van de beelden, maar vindt het geweld in de Franse steden niet het juiste antwoord. "Alle Fransen zijn ontdaan en geschokt door de brute dood van Nahel. Onze gedachten gaan uit naar hem en naar zijn familie, aan wie we ons medeleven betuigen."

Mbappé spreekt in een statement op Twitter van een 'onacceptabele' en 'tragische' gebeurtenis. "Sindsdien hebben we uitingen van woede gezien waarvan we begrijpen waar ze vandaan komen, maar waarvan we de vorm niet kunnen accepteren." Mbappé weet dat hij niet de enige voetballer is die meeleeft met de familie van Nahel en de daaropvolgende woede begrijpt.

"Velen van ons komen uit achterstandswijken en delen het verdriet en de pijn. Maar geweld lost niets op, zeker niet wanneer het zich keert tegen onschuldige personen, hun families of buren. Dit geweld moet stoppen, zodat er ruimte komt voor rouw, dialoog en herstel", schrijft de sterspeler van Paris Saint-Germain.