Lionel Messi na droomdebuut: 'Ik draag de overwinning op aan Ian Fray'

Lionel Messi draagt de overwinning van Inter Miami op aan ploeggenoot Ian Fray. De Argentijn, die in de 94ste minuut het winnende doelpunt maakte tegen Cruz Azul (2-1), heeft te doen met zijn twintigjarige ploeggenoot, die geblesseerd uitviel in de eerste helft.

Fray viel na 28 minuten uit met een blessure waarvan de ernst nog moet blijken. In februari 2021 scheurde hij al zijn kruisband; toen hij bijna hersteld was, volgde een nieuwe terugslag. Toen hij op 18 mei zijn rentree maakte, had Fray liefst 804 dagen geen wedstrijd meer gespeeld. Nu dreigt een nieuwe absentie.

"Ik wil deze overwinning opdragen aan Ian Fray, die het in de kleedkamer heel zwaar had met de blessure die hij opliep. Hij is een jonge jongen die al twee zware blessures heeft gehad en vandaag heeft hij opnieuw pech", zei Messi, die schitterde met een rake vrije trap in de 94ste minuut. "Ik probeerde te doen wat ik altijd doe", licht hij toe.

"Gelukkig kon de keeper er niet bij en belandde de bal in het net. Daar zijn we heel blij mee na de mindere vorm. We moesten een wedstrijd winnen om het vertrouwen terug te krijgen, ook al is het een andere competitie", aldus Messi, doelend op het feit dat slechts een van de vorige tien wedstrijden werd gewonnen door Inter Miami. Desondanks verzekert hij: "Ik ben heel blij om hier te zijn. Mijn gezin en ik hebben voor deze plek gekozen."