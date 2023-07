'Lutsharel Geertruida is een betere verdediger dan Jurriën Timber, op zeker'

Voor Marcel van der Kraan is er geen twijfel over mogelijk. Hoewel Jurriën Timber op het punt staat Ajax in te ruilen voor de Engelse grootmacht Arsenal, vindt hij Lutsharel Geertruida ‘op zeker’ een betere verdediger.

“Geertruida heeft op alle niveaus al bewezen dat hij zijn mannetje staat, tegen welke spits dan ook”, zegt Van der Kraan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Geertruida was in het afgelopen seizoen één van de absolute uitblinkers bij Feyenoord. De verdediger maakte een cruciale treffer in De Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA en debuteerde een paar dagen later in het Nederlands elftal. Ook tijdens de recente interlandperiode maakte Geertruida zijn opwachting in de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Timber staat inmiddels op het punt een transfer te maken naar Arsenal. Ook Geertruida heeft zich in de kijker gespeeld van de Europese top. Zo staat hij in de belangstelling van RB Leipzig, dat volgens Fabrizio Romano eerder deze week al een officieel bod indiende bij Feyenoord. Geertruida staat desondanks een stuk minder in de schijnwerpers dan bijvoorbeeld Timber. Van der Kraan denkt te weten waarom. “Ik denk dat heel veel mensen zich in het begin hebben vergist in Geertruida. Dat komt misschien ook een beetje door het waas van geheimzinnigheid dat om hem hangt. We hebben hem nog nooit een interview zien doen op televisie. We weten natuurlijk dat hij heel erg stotterde, dat is een heel stuk verbeterd.”

“Maar hij voelt zich nog niet comfortabel genoeg om dat voor de camera’s te gaan doen”, vervolgt Van der Kraan. “Als je helemaal uit beeld blijft buiten je wedstrijden, dan heb je wat minder flair en kom je wat minder over bij de mensen.” Wie weet dat dat verandert als Geertruida de stap zet naar de Europese top. De verdediger heeft in Rotterdam nog een doorlopend contract, dus RB Leipzig zal diep in de buidel moeten tasten om hem deze zomer naar Duitsland te halen. Van het eerste bod kreeg Feyenoord het naar verluidt niet warm. “Maar ik denk dat hij uiteindelijk gaat doorbreken in Europa, juist door zijn echte verdedigende kwaliteiten”, stelt Van der Kraan.