Manchester United-supporters reageren massaal op nieuws over Dusan Tadic

Het nieuws over het vertrek van Dusan Tadic bij Ajax is ook aangekomen bij supporters van Manchester United. Veel fans van the Red Devils speculeren - en hopen - dat trainer Erik ten Hag een lijntje gaat uitgooien naar de spits met wie hij succesvol samenwerkte in Amsterdam.

Tadic speelde vier jaar onder Ten Hag bij Ajax en had een belangrijk aandeel in de succesvolle Champions League-campagne van 2018/19. De 34-jarige Serviër heeft ervaring in de Premier League, want hij speelde tussen 2014 en 2018 in totaal 134 competitiewedstrijden voor Southampton.

Manchester United hoopt zich deze zomer te versterken met een spits. Rasmus Højlund van Atalanta wordt vaak genoemd, al hangt een fors prijskaartje om zijn nek. Ook het huren van João Félix (Atlético Madrid) zou een optie zijn. Tadic is transfervrij na zijn vertrek bij Ajax en wordt met name in verband gebracht met Besiktas.

Dusan Tadic reunion with ten Hag.

Who's with me.🙆🤷 — STRETFORD END. (@petertosh30BG) July 14, 2023

With Tadic becoming a free agent surely Ten Hag should look to pick him up 👀 pic.twitter.com/AU2Vf8hKz8 — Man Utd Official News (@ManUtdOfficial6) July 14, 2023

Why do I have a feeling Ten Hag is going to want Tadic https://t.co/Z6zBb1Vz4k — Harry 🇬🇧💫 (@utdHarryy) July 14, 2023

Dusan Tadic would be a smarter stop gap signing than Felix if the club is looking for a dynamic forward. Even at 33, Tadic is incredibly fit and has not missed a game of football since 2016/17.



And on top of it, he has worked under Ten Hag before. pic.twitter.com/92HD7qoayQ — . (@TacticalRebuild) July 14, 2023

Dusan Tadic has left Ajax and is now a free agent👀 should Erik look into signing his former player?🔴🧐 #mufc pic.twitter.com/bMiWySNDg6 — Man Utd Today (@manutoday) July 15, 2023

We'll get rasmus højlund don't know how but just know



Well getting Dusan Tadic doesn't sound bad on free @FabrizioRomano #MUFC pic.twitter.com/LqNmd2VyEP — Utd_trend🔴 (@Sylvest70542764) July 14, 2023