Het eerste bod is binnen: Mbappé kan voor wereldrecordbedrag vertrekken, maar ook voor 0 euro

De situatie van Kylian Mbappé houdt de gemoederen bezig. De aanvaller van Paris Saint-Germain reist niet mee met de rest van de selectie naar Japan en Zuid-Korea, waar PSG de voorbereiding op het nieuwe seizoen voortzet. Ondertussen zou er al een eerste bod uit Saudi-Arabië zijn. Wat is er precies aan de hand?

Real Madrid

Mbappé wordt buiten de selectie gehouden omdat men in het Parc des Princes vermoedt dat hij een akkoord heeft met Real Madrid over een transfervrije overstap in de zomer van 2024. Dat is niet bevestigd door de betrokken partijen. Real Madrid hengelt al langer naar de komst van Mbappé, maar vertrouwt de sterspeler 'niet volledig', zo schrijft The Athletic. Het kwam al vaker voor dat Mbappé op weg leek naar Madrid, om vervolgens toch bij te tekenen in Parijs.

Artikel gaat verder onder video

Real Madrid acht het 'niet onmogelijk' dat Mbappé zijn contract in Parijs alsnog gaat verlengen. Toch heeft de club 'altijd gedacht' dat de bom zou barsten tussen PSG en Mbappé. "Ze zijn altijd van mening geweest dat Mbappé te veel macht in handen kreeg van PSG, meer dan een voetballer zou moeten hebben. Sterker nog: op de kantoren van Real wordt weleens gezegd: 'Als hij hier ooit komt voetballen, moet hij eerst weer een voetballer worden.'" Ofwel: in het Santiago Bernabéu krijgt hij minder invloed.

© L'Équipe. 'Mbappé privé de Japon', zo kopt L'Équipe. Ofwel: Mbappé wordt Japan ontnomen.

De nachtmerrie

Mbappé heeft een contract tot medio 2024, met een optie voor een extra seizoen. Die optie kan alleen hij activeren. Vorige maand liet de wereldkampioen aan zijn club weten de optie niet te lichten, maar wel nog een seizoen te willen blijven. Daardoor gingen de alarmbellen af bij PSG: dat zou immers betekenen dat Mbappé in 2024 gratis de deur kan uitlopen, een nachtmerriescenario. PSG wilde dat Mbappé zijn standpunt voor 15 juli zou toelichten, maar dat gebeurde niet. Daardoor is het voor de club duidelijk: de spits wil over een jaar transfervrij weg.

Zodoende komt Mbappé niet meer voor in de plannen van de nieuwe trainer Luis Enrique. PSG is bereid om naar biedingen te luisteren en neemt vermoedelijk genoegen met aanzienlijk minder dan de 180 miljoen euro die het zelf neertelde voor Mbappé in 2018. Mocht het deze zomer niet tot een transfer komen, en Mbappé verlengt zijn contract niet, dan zou hij komend seizoen zelfs op de bank kunnen belanden.

Saudi-Arabië

Volgens The Athletic en L'Équipe is er interesse vanuit Saudi-Arabië; de Franse sportkrant maakt zelfs al melding van een bod. Het binnenhalen van Mbappé, op 24-jarige leeftijd en in de kracht van zijn leven, zou een enorme coup zijn voor de Saudi Pro League. Clubs uit Saudi-Arabië zouden een 'wereldrecordbedrag' willen betalen voor Mbappé, waarmee Neymar (222 miljoen euro) niet langer de duurste speler aller tijden zou zijn. Er is echter 'geen indicatie' dat Mbappé weg wil uit Europa. Hij zou slechts in één club geïnteresseerd zijn: Real Madrid.

Vrijdagavond zou echter ook gesproken zijn over een 'buitengewone optie'. Mbappé zou dan voor één seizoen naar Saudi-Arabië gaan – op huurbasis met een huursom, of met een eenjarig contract – waardoor hij is verlost van PSG, de Franse club nog een bedrag incasseert en Mbappé komende zomer transfervrij naar het Santiago Bernabéu zou kunnen gaan. Dat zou voor Mbappé financieel aantrekkelijk zijn, maar zo'n constructie lijkt ver weg.