Mislintat gaat in op transfers Kudus en Álvarez en spreekt ambitie Ajax duidelijk uit

Ajax beleeft voorlopig een moeizame transferzomer, bevestigt directeur voetbalzaken Sven Mislintat in gesprek met het Algemeen Dagblad. Toch staan de ambities die hij voor komend seizoen heeft geformuleerd nog altijd overeind: voor minder dan de landstitel wil de Duitser niet gaan. "Daar wordt niet aan getornd."

Vooralsnog raakte Ajax deze zomer Jurriën Timber kwijt aan Arsenal en lijkt op korte termijn een tweede verdediger te zien vertrekken. "Een goede centrale verdediger heeft nu prioriteit. En misschien wel twee als Calvin Bassey uiteindelijk naar Fulham gaat, wat in de komende uren al kan gebeuren", bevestigt Mislintat de berichten dat de Nigeriaan na één seizoen alweer op weg lijkt naar de uitgang.

Daarnaast wordt er nog altijd getrokken aan Edson Álvarez en Mohammed Kudus. Eerstgenoemde zag een transfer naar Mislintats voormalige werkgever Borussia Dortmund in het water vallen maar lijkt nog altijd een optie voor West Ham United te zijn. Kudus wordt op zijn beurt volop in verband gebracht met Chelsea. Mislintat ziet echter ook een scenario waarin zowel de Mexicaan als de Ghanees nog minstens een jaar in Amsterdam blijft: "Een nieuw contract om ze nog een jaar te behouden, is ook zeker een optie. Dat geldt voor Álvarez en Kudus. Timber verdient hierom een ongelooflijk compliment. Hij gaf ons de mogelijkheid meer aan hem te verdienen."

Aan de inkomende kant versterkte de nummer drie van afgelopen seizoen zich vooralsnog 'alleen' met middenvelders Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic. Daar moet zeker nog wat bij, beaamt Mislintat. Toch staan zijn ambities voor komend seizoen ook zolang dat nog niet gebeurt fier overeind. "De verwachting van de fans, kampioen worden, is ook onze verwachting. Als je speler van Ajax bent, weet je dat en daar valt ook niet over te discussiëren. Daar wordt niet aan getornd." Dat hij door het mislopen van de Champions League met een kleiner budget werkt dan zijn voorgangers, mag volgens de Duitser geen excuus zijn: "Ik ben niet op zoek naar alibi’s, maar de laatste keer dat Ajax zich niet voor de Champions League kwalificeerde, duurde het vier jaar tot ze terugkwamen. Dit is niet onze ambitie", aldus Mislintat.