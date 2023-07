In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt dit weekend een scala aan onderwerpen besproken. Begin het weekend goed en beluister de podcast op YouTube of Spotify!

Presentator Mounir Boualin bespreekt met redacteur Bob van Dijk en FootballTransfers-redacteur Imre Himmelbauer het laatste voetbalnieuws. Zo gaat het over een speler die een 'prima aanwinst' was geweest voor Ajax, PSV en Feyenoord, maar nu voor vier miljoen euro de Eredivisie verlaat. Heeft de top drie liggen slapen?

Verder wordt de transfer van Calvin Stengs naar Feyenoord besproken. De podcastgasten zijn enthousiast over de transfer, al wijst Imre op de grote concurrentie op de rechtsbuitenpositie bij Feyenoord. Stengs lijkt vooral als aanvallende middenvelder te worden gehaald. Was hij eigenlijk ook geen goede opvolger van Xavi Simons bij PSV geweest?

Uiteraard passeren ook de gebeurtenissen in en rondom De Grolsch Veste de revue. FC Twente - Hammarby IF werd ontsierd door vechtpartijen tussen supportersgroepen. Andere onderwerpen zijn onder meer: de interesse van PSV in Jerdy Schouten, het gemis van Dusan Tadic bij Ajax en de veelbelovende data van Feyenoord-doelwit Luka Ivanusec.

