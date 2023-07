Özcan Akyol: 'Iedereen wilde dat hij naar Ajax ging, hij wilde zelf ook'

Klaas Dijkhoff heeft maandagavond in de eerste uitzending van De Oranjezomer een boekje opengedaan over zijn rol als commissaris bij PSV. De voormalig fractievoorzitter van de VVD vertelde dat hij weinig invloed uitoefent op de dagelijkse beslommeringen van de club.

"Als het goed is niet", reageerde Dijkhoff op de vraag of hij veel invloed uitoefent bij PSV. "Wij controleren en houden toezicht op de lange lijnen. Als de commissarissen iedere dag aan de lijn hangen, dan hebben we ook niet goed opgelet bij het samenstellen van de directie." Maar over algemeen directeur Marcel Brands toonde Dijkhoff zich lyrisch.

"Wat hem zo goed maakt? Zijn combinatie van voetbalkennis en kennis over hoe je de club in z'n geheel runt. Hij heeft een groot netwerk en is sympathiek", somde Dijkhoff op. Wat betreft zijn eigen invloed gaf de oud-politicus aan dat de nieuwe trainer Peter Bosz niet uit zijn koker komt. "Nee. Maar ik geloof ook niet dat hij heel onbekend was. Hij is gewoon een A-lijst-kandidaat en daar zijn we heel blij mee."

Tafelgast Özcan Akyol vindt het evenwel opvallend dat Bosz bij PSV terecht is gekomen. "Ik denk dat hij normaal gesproken ook trainer van Ajax was geworden, als Van der Sar niet steeds zou dwarsliggen. Die heeft hem volgens mij tegengehouden. Iedereen wilde dat hij daarheen ging. Hij was overal op tv te zien en je kreeg de indruk dat hij graag naar Ajax wilde."