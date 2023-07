Paris Saint-Germain accepteert bod van 300 miljoen euro op Kylian Mbappé

Paris Saint-Germain heeft het bod van 300 miljoen euro van Al-Hilal op Kylian Mbappé geaccepteerd, zo meldt Sky Sports. Dat is geen grote verrassing, want Mbappé mocht voor een veel lager bedrag vertrekken bij de club. Het is nu de vraag of hij een overstap naar de Saudische club zelf ook ziet zitten.

Volgens CBS Sports wil Al-Hilal de aanvaller 700 miljoen euro per jaar aanbieden. Daarmee zou hij in één klap de best betaalde speler ter wereld worden. Dat is op dit moment nog Cristiano Ronaldo, die in dienst van Al-Nassr zo’n 200 miljoen euro per jaar opstrijkt. Lionel Messi, die ook in belangstelling van Al-Hilal stond, werd zo’n 400 miljoen euro per jaar aangeboden.

Paris Saint-Germain heeft besloten Mbappé te willen verkopen aan Al-Hilal. De aanvaller staat in de etalage omdat men in het Parc des Princes vermoedt dat hij een akkoord heeft met Real Madrid over een transfervrije overstap in de zomer van 2024. Naast Al-Hilal zouden ook FC Barcelona, Chelsea, Manchester United, Internazionale en Tottenham Hotspur interesse hebben getoond in de wereldkampioen van 2018.

