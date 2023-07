'PEC Zwolle vindt in KKD opvolger Beelen, Van Drongelen naar Turkije'

PEC Zwolle zag Thomas Beelen afgelopen weekend zijn transfer naar Feyenoord afronden, maar heeft zelf ondertussen een akkoord bereikt met een potentiële vervanger. Anouar El Azzouzi komt de Zwollenaren versterken.

Dat meldt Voetbal International maandagmiddag althans. Volgens het medium kunnen alleen de laatste formaliteiten een overstap van de verdediger van FC Dordrecht nog in de weg staan. Met de aanstaande komst van de 22-jarige verdediger heeft PEC Zwolle direct een vervanger voor Beelen in huis, die voor een bedrag van 2,7 miljoen euro naar Feyenoord is vertrokken.

Of El Azzouzi door PEC Zwolle als een directe vervanger van Beelen wordt gezien is niet duidelijk, maar de verdedigers hebben wel een aantal overeenkomsten. Zo kwam het tweetal in het verleden allebei uit op het middenveld en staan El Azzouzi en Beelen allebei bekend om hun goede opbouwende kwaliteiten.

Van Drongelen

Rick van Drongelen staat voor een transfer naar Turkije, zo melden Turkse media. De 24-jarige verdediger kwam in het afgelopen seizoen uit voor Union Berlin, maar kwam daar niet in de plannen voor. In Turkije gaat hij bij promovendus Samsunspor aan de slag.