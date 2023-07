Peter Bosz sprak zaterdagavond al opvallend over Xavi Simons

Het vertrek van Xavi Simons laat zich voelen bij PSV. De twintigjarige middenvelder maakt gebruik van de speciale clausule in zijn contract en keert voor zes miljoen euro terug naar Paris Saint-Germain, dat hem hoogstwaarschijnlijk doorverhuurd aan RB Leipzig. Peter Bosz leek het vertrek van Simons ergens aan te zien komen.

Toen Bosz zaterdagavond na afloop van de oefenzege op Blau-Weiss Linz (2-1) sprak over Simons, deed hij dat volgens het Eindhovens Dagblad met een zekere afstand. Dat wordt opvallend genoemd door de krant. "Hij moet door en de anderen moeten door", was het antwoord van Bosz op een vraag over het rendement van Simons en de manier waarop hij omging met de transferperikelen.

PSV maakte zondagmorgen bekend dat Simons het trainingskamp in Oostenrijk had verlaten om een terugkeer naar Paris Saint-Germain af te ronden. Een halve dag eerder lichtte hij de club in over zijn gemaakte keuze. De transfer van Simons wordt waarschijnlijk deze maandag afgerond. Er wordt om 14.00 uur in ieder geval iets aangekondigd, zo verklapte Simons zondagavond.