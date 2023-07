'Politie Enschede treft wapens aan; hooligans Ajax en Schalke 04 onderweg'

De politie in Enschede heeft woensdagavond wapens aangetroffen bij een supportersgroep. De politie heeft na die vondst de tijdelijke bevoegdheid gekregen om supporters preventief te fouilleren rondom de Conference League-voorrondewedstrijd tussen FC Twente en Hammarby IF.

De bevoegdheid is verleend door locoburgemeester Niels van den Berg, in afstemming met politie en Openbaar Ministerie. De tijdelijke extra bevoegdheid voor de politie geldt vanaf 26 juli 2023 21.45 uur voor de hele gemeente Enschede en is specifiek gericht op alle supportersgroepen. "Het is bedoeld om geweld tussen supportersgroepen te voorkomen en voor de veiligheid van de inwoners", laat de politie weten.

Op sociale media gaan beelden rond van een groep Hammarby-supporters die onder politiebegeleiding Enschede hebben verlaten. Door een noodverordening zijn Zweedse fans niet welkom in de binnenstad.

Het belooft een drukke nacht te worden voor de politie. De Duitse politie in de regio Borken, net over de grens, meldt dat er aanwijzingen zijn dat 'probleemfans' van beide clubs uit zijn op 'gewelddadige confrontaties' in het grensgebied rond Enschede en Haaksbergen. Volgens RTV Oost is in de wijk Pathmos een groep van zo'n vijftig FC Twente-supporters tegengehouden door de ME.

Bovendien zou volgens de Duitse politie ook de harde kern van Schalke 04 en Ajax op weg zijn naar het gebied. De Schalke-fans zouden de aanhang van het bevriende Twente willen steunen, terwijl de Ajax-fans juist Hammarby zouden willen versterken.