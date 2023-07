PSV heeft duidelijk voordeel bij transfer boven Feyenoord en AZ

Feyenoord, PSV en AZ zitten achter de diensten van Thomas Beelen aan. De centrale verdediger van PEC Zwolle groeide in het afgelopen seizoen uit tot een van de grootste talenten in de Keuken Kampioen Divisie. Van de drie topclubs lijkt PSV de beste papieren te hebben. Van die club is Beelen van jongs af aan namelijk al fan.

“PSV is de club waar ik als kind fan van was”, zei Beelen in een van zijn eerste interviews in De Stentor. De 22-jarige verdediger kan voor zo’n drie miljoen euro worden opgepikt in Overijssel en staat zelf ook open voor een nieuwe stap in zijn carrière. Daardoor lijkt het een kwestie van tijd voor hij naar een andere Eredivisie-club vertrekt.

Het had overigens niet veel gescheeld of Beelen was vertrokken bij PEC Zwolle. In de coronatijd had hij geen profcontract en mocht hij niet meetrainen, zo vertelde hij destijds. “We liepen in een klein groepje op het veld een beetje ballen in containers te schieten en parcourtjes te doen. Het is lastig als iedereen om je heen wel een contract krijgt en jij niet.” Door de aanstelling van Dick Schreuder, die het wel in hem zag zitten, veranderde zijn perspectief en kon hij afgelopen seizoen doorbreken.

Ook FC Twente had eerder belangstelling voor Beelen, maar is afgehaakt. Dat is niet vanwege de forse concurrentie of de hoge vraagprijs van drie miljoen euro die PEC Zwolle hanteert, maar omdat Mees Hilgers zijn contract heeft verlengd en vermoedelijk dus ‘gewoon’ in Enschede blijft in deze zomer.