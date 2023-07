PSV ziet miljoeneninvestering verdampen: 'Miskoop gratis naar Schalke 04'

PSV staat volgens de Duitse journalist Florian Plettenberg voor een definitief afscheid van Timo Baumgartl. De 26-jarige centrale verdediger kwam in de zomer van 2019 nog voor de lieve som van 12 miljoen euro over van VfB Stuttgart maar mag vier jaar later gratis overstappen naar Schalke 04, zo meldt de verslaggever van Sky Sports Germany.

Ondanks de fikse investering die PSV in Baumgartl deed, wist de Duitser in Eindhoven nooit uit te groeien tot vaste waarde. In zijn eerste seizoen kwam hij tot dertien wedstrijden in de Eredivisie (één goal), een jaar later bleef zijn bijdrage beperkt tot acht potjes. In de zomer van 2021 besloot PSV de niet uit de verf gekomen verdediger voor twee jaar te verhuren aan Union Berlin.

Artikel gaat verder onder video

In Berlijn ontwikkelde Baumgartl zich wél tot gewaardeerde kracht, maar in april 2022 sloeg het noodlot toe. Bij de verdediger werd teelbalkanker vastgesteld, maar daaraan werd hij succesvol geopereerd. In september van datzelfde jaar volgde een rentree bij Union, maar in het voorbije seizoen werden speelminuten steeds schaarser. Baumgartl keerde deze zomer dan ook terug op De Herdgang en deed zelfs een poging om de nieuwe trainer Peter Bosz te overtuigen van zijn kwaliteiten.

Dat is echter niet gelukt, afgaande op de berichtgeving vanuit Duitsland. PSV zou bereid zijn het nog tot de zomer van 2024 lopende contract van Baumgartl te verscheuren zodat de verdediger transfervrij kan tekenen bij zijn nieuwe club. Dat zal Schalke 04 worden, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Volgens Plettenberg ligt er inmiddels een mondeling akkoord over de transfer en tekent Baumgartl 'de komende dagen' een contract in Gelsenkirchen.

Update 13.46 uur: Volgens het Eindhovens Dagblad is het nog niet zeker dat PSV het contract van Baumgartl wil verscheuren om hem transfervrij naar Schalke te laten vertrekken. "Berichten dat PSV niets meer voor hem ontvangt, worden vooralsnog niet bevestigd", schrijft clubwatcher Rik Elfrink althans. Toch lijkt een vertrek nabij: "De Eindhovenaren willen graag de salarispost van Baumgartl wegstrepen, want hij staat nog tot medio 2024 onder contract", weet de journalist.