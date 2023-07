PSV zonder viertal op trainingskamp, Noa Lang en Xavi Simons 'gewoon' van de partij

PSV-trainer Peter Bosz gaat met een nagenoeg fitte selectie op trainingskamp naar Oostenrijk. Zomeraanwinst Noa Lang viel weliswaar op de eerste training uit, maar is gewoon van de partij. Dat geldt niet voor Jeremy Antonisse, Mauro Júnior, Armando Obispo en Fredrik Oppegard. Het viertal is niet fit genoeg om mee te gaan op trainingskamp.

Verder kan Bosz vrijwel over alle belangrijke spelers beschikken, al sluit een aantal jeugdinternationals later aan. Shurandy Sambo en Yorbe Vertessen komen aanstaande maandag pas over naar Oostenrijk, na hun verplichtingen op het jeugd EK, dat voor beide landen in de poulefase al voorbij was. Ismael Saibari won met Jong Marokko de Afrika Cup en is pas na de periode in Oostenrijk beschikbaar voor Bosz.

Artikel gaat verder onder video

Verder is Lang dus wel gewoon van de partij, waarbij opvalt dat de linie van de verdedigers en aanvallers behoorlijk ruim is bezet, terwijl het middenveld met alleen de ervaren Ibrahim Sangaré (die mogelijk ook nog vertrekt), Xavi Simons, Guus Til en Joey Veerman juist kwantitatief mager is. Alle andere opties voor Bosz op het middenveld zijn jeugdspelers.

Ook is niet de gehele technische staf beschikbaar in Oostenrijk naast Bosz. Stijn Schaars is namelijk nog op vakantie, terwijl Tim Wolf vanwege aanstaande gezinsuitbreiding niet meegaat naar Oostenrijk. Op het trainingskamp wordt er gespeeld tegen FC Blau-Weiß Linz (15 juli) en FC Augsburg (22 juli).

Selectie PSV

Keepers: Benítez, Drommel, Waterman, Schiks.

Verdediging: Baumgartl, Teze, Ramalho, Boscagli, Mwene, Van Aanholt, Van de Blaak en Comenencia.

Middenvelders: Sangaré, Xavi, Til, Veerman, Nassoh, Van den Heuvel en Land.

Aanvallers: De Jong, Lang, Bakayoko, Pepi, El Ghazi, Van Duiven, Babadi en Kwaaitaal.