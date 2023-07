Rafael van der Vaart verrast Hélène Hendriks met nieuws over Damian

De komst van Damian van der Vaart bij Ajax is nog geen voldongen feit. Vorige maand maakte De Telegraaf melding van een mondeling akkoord over een contract, maar volgens vader Rafael van der Vaart is er nog geen witte rook. "Nee, nog steeds niet", zei hij woensdagavond bij De Oranjezomer.

Presentatrice Hélène Hendriks was verrast door het nieuws. "Niet? Ik dacht dat het al helemaal in kannen en kruiken was." Damian der Vaart staat op dit moment nog onder contract bij het Deense Esbjerg en zou bij Ajax kunnen aansluiten bij de Onder 18. Van der Vaart legde uit: "Hij heeft nog een contract voor een half jaar. Het is nog een beetje gesteggel. Ik hoop dat het snel rond komt. Hij is inmiddels in Nederland."

Van der Vaart werd vervolgens gevraagd om te beschrijven wat voor type voetballer zijn zoon is. "Veel mensen vragen: is hij net zo goed als jij? Hij kijkt nu ook. Dus: nee, hij is niet zo goed", zei de oud-voetballer, die met die opmerking de lachers op de hand kreeg. "Nee, hij kan heel goed voetballen. Hij mist wel dingen. Hij speelt pas drie jaar bij een profclub in Denemarken, daarvoor speelde hij bij de amateurs in Hamburg. Hij heeft heel veel sprongen gemaakt."

"Hij heeft een week bij Ajax stagegelopen en deed dat zo goed. Vooral aan de bal, dat zal mensen ook niet verbazen", vervolgde Van der Vaart. "Maar hij mist heel veel en dat kan Ajax hem leren. Hij mist de intensiteit van voetballen. Tegenwoordig moet je vijftig meter sprinten, weer teruggaan en weer sprinten. Dat is trainbaar."

Van der Vaart stelde verder dat zijn zoon 'een goed rechterbeen' heeft. "Ik zou niet weten waar hij dat vandaan heeft gehaald, misschien van zijn moeder. Hij heeft ook een goed inzicht. Hij wil het echt. Ik ondersteun hem en heb hem alles geleerd wat hij nu kan. Ik denk dat hij het heeft, anders zou ik Ajax nooit vragen om hem te bekijken. Ze hebben het gezien en vonden dat ik er kijk op heb."

Van tafelgast Fidan Ekiz kreeg Van der Vaart de vraag of de druk op zijn zoon hoog is, vanwege zijn bekende achternaam. "Hij heeft wel een beetje schijt aan alles, dat is wel een fijne houding", antwoordde de oud-middenvelder. "Ik kom kinderen tegen, die weten niet meer wat ik gedaan heb. Het is ook niet meer belangrijk. Net als de kinderen van Van Persie en Sneijder, die moet je lekker laten voetballen."