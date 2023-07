Rav van den Berg kiest voor opmerkelijk avontuur en gaat broer achterna

PEC Zwolle heeft per direct afscheid genomen van Rav van den Berg. De achttienjarige centrale verdediger zet zijn carrière voort bij Middlesbrough, dat uitkomt op het tweede niveau van Engeland.

Middlesbrough was zeker niet de enige club die Van den Berg wilde inlijven. Onder meer AS Roma en Brentford waren naar verluidt ook geïnteresseerd in de diensten van het broertje van Sepp van den Berg. De verdediger, die op zestienjarige leeftijd zijn debuut in de Eredivisie maakte, speelde in totaal 32 officiële wedstrijden in de hoofdmacht.

Eigenlijk wilde PEC Zwolle de jonge verdediger niet laten gaan. "We hebben ook meerdere pogingen ondernomen om hem ook na komend seizoen in Zwolle te houden, maar Rav was vastbesloten om naar het buitenland te gaan. Dan is voor ons ook nu het moment om hem te transfereren zodat de club daar een mooie transfersom aan overhoudt en hij niet na komend seizoen transfervrij vertrekt. Daarnaast hebben we ook een doorverkooppercentage bedongen. Ik wil Rav bedanken voor zijn inzet bij PEC Zwolle en wens hem veel succes in Engeland", aldus technisch directeur Marcel Boudesteyn.

Van der Berg, die bij Middlesbrough een contract voor vier seizoenen heeft getekend, kiest er naar eigen zeggen bewust voor om nu al naar het buitenland te gaan. "De Engelse competitie spreekt mij ontzettend aan, zeker ook van wat ik heb gezien bij mijn broer. Ik kijk er dan ook naar uit om daar te gaan voetballen en wil iedereen bij PEC Zwolle bedanken voor de prachtige tijd die ik hier heb gehad."