Riyad Mahrez wordt met megasalaris de volgende grote ster in Saudi-Arabië

Riyad Mahrez wordt de volgende topvoetballer in Saudi-Arabië. Volgens The Athletic hebben Manchester City en Al-Ahli een akkoord bereikt over een transfer van de aanvaller. De afkoopsom bedraagt 35 miljoen euro, plus 5 miljoen euro aan bonussen.

Mahrez wordt donderdag medisch gekeurd bij Al-Ahli, dat vorig seizoen promoveerde naar de Saudi Pro League. Als die keuring geen problemen aan het licht brengt, tekent de 32-jarige Algerijn een contract voor drie seizoenen met een optie voor een extra jaar.

Volgens eerdere berichtgeving van The Athletic kan Mahrez zo'n 25 miljoen euro per seizoen verdienen bij Al-Ahli. Hij speelde sinds 2018 voor Manchester City en kwam tot 236 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 78 keer scoorde. Zijn contract in het Etihad Stadium liep nog twee jaar door.

Ondertussen probeert Manchester City wel om Bernardo Silva uit Saudische handen te houden. De Portugees staat in de belangstelling van Al-Hilal. Eigenlijk had de Premier League-kampioen ook Mahrez willen behouden, maar zijn persoonlijke wens om het aanbod van Al-Ahli te accepteren lijkt doorslaggevend te zijn.