Steven Bergwijn spreekt meteen na terugkomst bij Ajax duidelijk doel uit

Steven Bergwijn heeft zich woensdag na een vakantie van enkele weken weer gemeld bij Ajax. Waar het voorbije seizoen niet verliep zoals de 25-jarige aanvaller had gehoopt, aast hij nu op revanche.

"Ik ben goed uitgerust en heb weer zin om te beginnen", zegt Bergwijn bij aankomst op De Toekomst voor de camera van Ajax TV. "Het was vooral mentaal een zwaar seizoen. Ik heb mijn hoofd wel redelijk leeg kunnen maken. Op naar een nieuw seizoen."

Artikel gaat verder onder video

Bergwijn gaat bij Ajax werken onder Maurice Steijn, die hij nog niet persoonlijk kent. "Ik laat het gewoon op me afkomen. Het is weer een frisse start. We gaan het zien", aldus de Oranje-international, die alvast het doel voor het komende seizoen durft uit te spreken. "Kampioen worden, prijzen pakken. Of het voor mij wel mag beginnen? Honderd procent, zeker weten."