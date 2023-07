The Telegraph-journalist zorgt met tweet voor nieuw hoofdstuk in Ziyech-soap

De transfer van Hakim Ziyech naar Al-Nassr lijkt nog altijd niet definitief van de baan. De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax had eigenlijk vorige week al zijn handtekening moeten zetten onder een contract bij de nummer twee van het afgelopen seizoen in Saudi-Arabië, maar beide partijen werden het naar verluidt niet eens over diens salaris. Volgens journalist Matt Law van The Telegraph is er echter nog hoop voor Al-Nassr en Ziyech.

De voetballer van Chelsea was de afgelopen week onderwerp van gesprek. De ene na de andere topspeler verhuist deze zomer van Europa naar Saudi-Arabië en Ziyech leek vorige week de volgende die de stap ging maken. Hij verscheen afgelopen donderdag voor de medische keuring, maar daar ging het mis. Zo klonken de eerste berichten althans. Tijdens de medische keuring zou een probleem aan Ziyech zijn knie zijn geconstateerd. Hij onderging de volgende dag nieuwe testen, maar ook die brachten geen goed nieuws.

Artikel gaat verder onder video

De fysieke staat van Ziyech leek in eerste instantie de reden waarom zijn transfer naar Al-Nassr in het water was gevallen, maar met die berichten rekende hij eerder deze week hardnekkig af. Hij postte op Instagram een story op een voetbalveld met de tekst: ‘knieproblemen, toch?’, waarmee hij leek te willen vertellen dat daarvan helemaal geen sprake is. Als we GOAL moeten geloven is er inderdaad sprake van een andere reden waarom Al-Nassr (nog) niet Ziyech zijn nieuwe werkgever is. Volgens het medium zouden bronnen uit de omgeving van de voetballer hebben gezegd dat Al-Nassr hem een verlaagd salaris besloot aan te bieden in plaats van het bedrag dat de twee partijen in eerste instantie waren overeengekomen.

Een persoonlijke teleurstelling voor Ziyech, die eerder dit kalenderjaar al een tijdelijke overgang naar Paris Saint-Germain in het water zag vallen. Maar een definitieve overstap naar Al-Nassr is dus nog niet volledig van de baan. Volgens Law van The Telegraph kan de deal ‘nog nieuw leven worden ingeblazen’. De journalist schrijft dat de ‘overtuiging’ leeft dat Ziyech deze zomer nog steeds van Chelsea naar Al-Nassr kan verkassen. Voor Al-Nassr zou de komst van Ziyech de tweede klapper zijn sinds de entree van Cristiano Ronaldo. Vorige week zette ook Marcelo Brozovic zijn krabbel onder een contract bij de topclub uit Saoedi-Arabië.