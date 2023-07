'Transfer Fabinho naar Saudi-Arabië loopt om bijzondere reden vertraging op'

Met de Braziliaan Fabinho en de Engelse aanvoerder Jordan Henderson leek Liverpool twee middenvelders te gaan slijten aan de met geld smijtende clubs uit Saudi-Arabië. De overgang van eerstgenoemde loopt echter vertraging op - en volgens verschillende media heeft dat een bijzondere reden.

Fabinho (29) leek lange tijd op weg naar Al-Ittihad, dat een bedrag van zo'n 45 miljoen euro voor hem over zou hebben. Vanwege de op handen zijnde transfer reisde de Braziliaan zelfs niet met de Liverpool-selectie af naar het trainingskamp in Duitsland, waarvan de club afgelopen maandag terugkeerde in Engeland. The Athletic meldt dinsdag echter dat er 'een vertraging' is opgetreden in de onderhandelingen en dat Fabinho zich woensdag weer op het trainingsveld van Liverpool zal gaan melden, tenzij de ontstane problemen voor die tijd uit de wereld zijn geholpen.

De middenvelder is de eigenaar van twee Franse bulldogs, een hondenras dat in Saudi-Arabië blijkbaar niet welkom is. Volgens geruchten zou die regel de oorzaak van de vertraging van de transfer van Fabinho geweest zijn, maar The Athletic spreekt dat tegen. "De twijfel over de transfer heeft niets te maken met zijn twee honden", schrijft het medium in ieder geval.

Henderson

De transfer van Henderson naar Al-Ettifaq is wél nagenoeg rond, zo wordt in hetzelfde artikel gemeld. De 33-jarige speler voegt zich bij de club waar zijn voormalig Liverpool-ploeggenoot Steven Gerrard sinds kort als trainer actief is. Hij zou de medische keuring reeds hebben doorstaan en persoonlijk een akkoord hebben bereikt voor een contract dat hem per week zo'n 815 duizend euro op gaat leveren. Liverpool zou een transfersom van veertien miljoen euro tegemoet kunnen zien.