Transferweekje: vertrek Tadic kan voor vervelende naslepen zorgen binnen Ajax-selectie

De verrassende vertrek van Dusan Tadic bij Ajax, de komst van Noa Lang naar PSV en Feyenoord dat hengelt naar Arnaut Danjuma. Het transferspektakel is inmiddels losgebarsten. Ook de afgelopen week draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

West Ham maakt interesse in Edson Álvarez kenbaar

Naast Tadic trekken ook Jurriën Timber en Edson Álvarez zo goed als zeker de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. Waar Timber op het punt staat gepresenteerd te worden door Arsenal, lijkt Álvarez zich eveneens te mogen opmaken voor een overgang naar de Premier League. De Mexicaan zag een transfer naar Borussia Dortmund nog in het water vallen, maar staat in de serieuze belangstelling van West Ham United. De winnaar van de UEFA Conference League wordt al langer in verband gebracht met de komst van de verdedigende middenvelder en heeft z'n interesse naar verluidt nu ook kenbaar gemaakt in Amsterdam. Ajax kreeg vooralsnog geen bod binnen, maar als we David Ornstein moeten geloven komt daar snel verandering in. De Amsterdammers verlangen minstens veertig miljoen euro voor Álvarez. Dat lijkt voor West Ham - zeker na de recorddeal met Arsenal over Declan Rice - geen probleem te zijn.

Feyenoord haalt Thomas Beelen en gooit lijntje uit naar Arnaut Danjuma

Het was de afgelopen weken al niet meer de vraag óf, maar vooral waarheen Thomas Beelen deze zomer zou vertrekken. De verdediger beleefde in het voorbije seizoen een stormachtige ontwikkeling bij PEC Zwolle en speelde zich in de kijker van AZ, FC Twente, Feyenoord én PSV. De Eindhovenaren leken de beste papieren te hebben, maar Beelen koos uiteindelijk voor Feyenoord. Als het aan de landskampioen ligt, is de talentvolle mandekker zeker niet de laatste aanwinst voor komend seizoen. De Rotterdammers hoopten Sebastian Szymánski te kunnen behouden, maar hij tekende bij Fenerbahçe. Met Arsen Zakharyan staat er nóg een speler van Dinamo Moskou op het lijstje en ook Thiago Almada is volgens 1908.nl besproken in De Kuip. Feyenoord gooide bovendien een lijntje uit naar Arnaut Danjuma. De aanvaller mag deze zomer vertrekken bij Villarreal. Feyenoord zou hem op huurbasis kunnen overnemen van de Spaanse subtopper, maar moet dan wel een fikse huursom betalen. Ook AC Milan en Everton zouden Danjuma in het vizier hebben.

Jeremiah St. Juste ook op het lijstje bij PSV, dat Belgische middenvelder op het oog heeft

PSV trok deze zomer al flink de portemonnee om Ricardo Pepi en Noa Lang naar Eindhoven te halen. Met hun komst lijkt de voorhoede voorlopig compleet. Dat geldt zeker nog niet voor de achterhoede en het middenveld. Om de verdediging te versterken zou niet alleen Ajax, maar ook PSV Jeremiah St. Juste op het verlanglijstje hebben staan. Dat wist FCUpdate-journalist Mounir Boualin van de week te melden. St. Juste speelde in het verleden voor sc Heerenveen en Feyenoord en staat momenteel onder contract bij Sporting Portugal. Een terugkeer naar Nederland ligt echter (nog) niet in de lijn der verwachting. PSV heeft daarnaast het oog laten vallen op Aster Vranckx van Vfl Wolfsburg. De Belgische middenvelder zou al op trainingscomplex De Herdgang zijn geweest voor een gesprek met directeur Ernest Stewart en hoofdtrainer Peter Bosz. Hij kan in Eindhoven de vervanger worden van Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan bleef PSV vorig jaar nog trouw, maar het is de bedoeling dat hij deze zomer wél vertrekt. Nottingham Forrest ziet zijn komst naar verluidt wel zitten.

AZ werkt vooralsnog niet mee aan toptransfer

Krijgt Tijjani Reijnders zijn gewenste transfer naar AC Milan? Dat is na afgelopen week de grote vraag. De Italianen deden al twee keer een bod op de middenvelder van AZ. De eerste aanbieding van negentien miljoen euro inclusief bonussen werd resoluut van tafel geveegd en ook het tweede voorstel (23 miljoen euro inclusief bonussen) is niet voldoende om de Alkmaarders te overtuigen. Zij azen op een transfersom van naar verluidt 23 tot 25 miljoen euro. Dat bedrag lijkt AC Milan te gortig, waardoor het nog maar de vraag is of er überhaupt een deal komt. Reijnders zelf is al persoonlijk akkoord met de nummer vier van het afgelopen seizoen in Italië en werd van de week nog bewust buiten de selectie gehouden voor het oefenduel met Standard Luik.

Onana hard op weg naar hereniging met twee oude bekende

André Onana mag zich binnen de kortste keren speler noemen van Manchester United. Volgens onder meer transferexpert Fabrizio Romano staat niets de transfer nog in de weg. De oud-Ajacied gaat naar verluidt voor ruim vijftig miljoen euro verkassen naar The Red Devils. Een vertrek naar Engeland zou een hereniging betekenen met Erik ten Hag en Antony. De Kameroener kent dit tweetal vanzelfsprekend nog uit zijn tijd bij Ajax. Het vertrek van Onana zal in Milaan wat minder positief worden ontvangen. Internazionale raakt haar doelman, die afgelopen seizoen een record vestigde in de Champions League, kwijt. Volgens ingewijden wordt Bayern München-doelman Yann Sommer de opvolger van Onana.