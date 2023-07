Tweede zomeraanwinst voor Barcelona: 20-voudig Spaans international tekent voor twee jaar

Barcelona heeft de tweede zomeraanwinst officieel aangekondigd. Na de komst van Ílkay Gündogan (Manchester City) mag ook Iñigo Martinez zich vanaf nu speler van de Catalanen noemen. De 32-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van Athletic Club en tekent een tweejarig contract bij de regerend kampioen van Spanje.

Dat heeft de club woensdagochtend via de officiële kanalen kenbaar gemaakt. Het geld klotst in Barcelona niet bepaald tegen de plinten omhoog, dus het is niet verrassend dat de club meer dan ooit aast op transfervrije buitenkansjes. Voor Gündogan hoefde geen transfersom betaald te worden, ook Martinez liep uit zijn contract in Bilbao en kost de club dus enkel een tekenbonus plus zijn salaris.

Martinez debuteerde in het seizoen 2011-12 in het profvoetbal als speler van Real Sociedad, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. In de winter van 2018, na 239 wedstrijden in het shirt van Sociedad, maakte hij een gevoelige transfer in Baskenland. Athletic Club uit Bilbao telde destijds 32 miljoen euro neer om hem over te nemen van de streekgenoot. Na vijfenhalf seizoen komt nu dus een einde aan het dienstverband van de twintigvoudig Spaans international.

Bij Barcelona moet Martinez trainer Xavi een extra optie in het centrum van de defensie gaan bieden. Hij zal de concurrentie aan moeten gaan met Ronald Araújo, Jules Koundé, Andreas Christensen en Eric García, al zijn die eerste twee ook een optie als rechtsback. Barcelona blijft nog altijd rondkijken op de transfermarkt, maar greep dinsdag op pijnlijke wijze naast een beoogde aanwinst. Het Turkse toptalent Arda Güler werd nadrukkelijk gevolgd door de Catalanen, maar lijkt voor aartsrivaal Real Madrid te gaan kiezen.