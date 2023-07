'FC Barcelona kan maar 13 spelers inschrijven voor het komende seizoen'

FC Barcelona haalde in deze transferwindow de in het salarishuis dure Iñigo Martínez en Ilkay Gündogan al transfervrij binnen. Het is echter maar de vraag of het duo ingeschreven kan worden voor het nieuwe seizoen. Als de huidige financiële situatie niet verandert, kan de club namelijk slechts dertien spelers inschrijven. Op de website van LaLiga zijn er ook slechts zoveel spelers ingeschreven, daar zit Frenkie de Jong wél bij.

Dat blijkt uit de informatie in de Spaanse media. Hoewel voorzitter Joan Laporta zich in grote interviews in SPORT en El Mundo Deportivo heel positief uitlaat en zeker is dat de kersverse aankopen ingeschreven kunnen worden, laat de huidige financiële situatie dat niet toe. Sterker nog: een groot deel van de huidige A-selectie kan niet worden ingeschreven zoals het nu staat.

In de vorige zomer werden er al inkomsten uit de toekomst (onder andere tv-gelden en sponsorinkomen) verkocht om de financiële situatie te redden. Daardoor worden de komende jaren almaar moeilijker voor de Catalaanse grootmacht, die in de loop van vorig seizoen het nieuwe contract van Gavi al niet definitief kon maken. De problemen moeten in de komende tijd worden opgelost door Laporta.

Lees ook: Laporta bouwt aan een doodlopende weg bij FC Barcelona

Financieel gezien doet FC Barcelona al een hoop om de situatie te verbeteren, want in de loop van het afgelopen seizoen werd er al afscheid genomen van grootverdiener Gerard Piqué en daar kwamen deze zomer onder anderen Jordi Alba en Sergio Busquets bij. Daardoor is er weliswaar ruimte in het salarishuis gekomen, maar nog lang niet genoeg. Bovendien blijft de club (te) dure oude spelers aantrekken, waarmee het zichzelf dieper in de nesten lijkt te werken. Toch blijft voorzitter Laporta immer optimistisch.