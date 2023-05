Guardiola hoopt FC Barcelona opnieuw dwars te zitten op de transfermarkt: 'Niemand weet het...'

Ilkay Gündogan was zondagmiddag de grote uitblinker bij Manchester City. De middenvelder was tweemaal trefzeker in de uitwedstrijd tegen Everton, waarmee hij een behoorlijk aandeel had in de 3-0 overwinning. Door zijn dubbelslag nemen de geruchten over zijn toekomst weer toe. Gündogan is in het bezit van een aflopend contract en wordt in verband gebracht met FC Barcelona. Josep Guardiola hoopt zijn oude club echter dwars te kunnen zitten.

Manchester City telde in de zomer van 2016 27 miljoen euro neer om Gündogan naar Engeland te halen. De middenvelder groeide al snel uit tot belangrijke kracht in het elftal van Guardiola en loodste zijn ploeg vorig seizoen nog naar een nieuwe landstitel met twee doelpunten in de kampioenswedstrijd tegen Aston Villa. De eindzege van de Champions League ontbreekt echter nog op de palmares van Gündogan. Manchester City en Gündogan hopen zich komende week ten koste van Real Madrid te verzekeren van de finale.

Artikel gaat verder onder video

Een afscheid met de eindwinst van de Champions League? Het zou zomaar kunnen voor Gündogan. De middenvelder is zoals bekend in het bezit van een aflopend contract en is er nog niet over uit waar zijn toekomst ligt. FC Barcelona loert op de transfervrije komst van Gündogan en zou al meerdere gesprekken hebben gevoerd met diens management. Guardiola hoopt echter dat zijn sterkhouder ervoor kiest om langer door te gaan in Engeland. “Misschien dat hij aan het einde blijft. Ik hoop het…”, liet de oefenmeester na afloop van het bezoek aan Everton optekenen door journalist Sam Lee van The Athletic. “Niemand weet wat er gaat gebeuren”, aldus Guardiola.

Mocht de Spanjaard erin slagen Gündogan te overtuigen van een langer verblijf in Manchester, dan zou het niet de eerste keer zijn dat hij een stokje steekt voor een inkomende transfer bij FC Barcelona. Sport meldde onlangs dat FC Barcelona João Cancelo in januari graag naar Catalonië had gehaald, maar Guardiola wilde hem niet naar zijn oude werkgever laten vertrekken. Cancelo verruilde Manchester City uiteindelijk op de slotdag van de winterse transferperiode op huurbasis voor Bayern München.