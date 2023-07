Ünüvar baalt van Ajax: 'Ik had gehoopt op meer kansen in het eerste'

Naci Ünüvar (20) had gehoopt op meer kansen in het eerste team van Ajax. De middenvelder werd jarenlang gezien als een van de grootste talenten van De Toekomst, maar kwam slechts tot drie officiële duels in het eerste team. Daarin gaf hij een assist en maakte hij een doelpunt, toch kreeg hij weinig kansen verder en dat steekt wel enigszins bij de huurling van FC Twente.

"Ik had gehoopt op meer kansen in het eerste van Ajax. Ik heb heel goed gespeeld bij Jong Ajax, waar ik mooie cijfers heb laten zien, maar het mocht niet zo zijn”, vertelt Ünüvar bij de NOS. In totaal kwam hij tot 73 officiële duels in het beloftenteam, waarin hij 24 doelpunten maakte en 18 assists gaf.

Bij zijn debuut kroonde hij zich direct tot de jongst scorende debutant van Ajax, desondanks kwamen er weinig kansen in het eerste team. “Sommigen zijn er op hun zestiende al klaar voor, zoals Matthijs de Ligt, anderen pas wat later. Dit is mijn traject”, wil Ünüvar van geen wijken weten als het gaat over zijn droom om in het eerste te spelen. Met een nog tot 2026 doorlopend contract kan de middenvelder later alsnog doorbreken na zijn periode bij FC Twente.

Samen met Youri Regeer staat hij komend jaar als huurling onder contract bij FC Twente. Zijn ploeggenoot is lovend over zijn collega: “Naci kan fantastisch voetballen en het verdedigende gedeelte pakt hij uit zichzelf ook op. Hij is een heel creatieve speler, die je graag in je groep wil hebben”, aldus Regeer in De Telegraaf. “Het was een leuke verrassing, dat hij naar de club is gekomen, waar ik ook naar toe ben gegaan. We hebben zowel op als naast het veld een goede klik.”