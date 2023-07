Update van De Telegraaf lijkt voor Justin Bijlow slecht nieuws te betekenen

André Onana lijkt de nieuwe doelman van Manchester United te worden. De club van trainer Erik ten Hag nadert volgens De Telegraaf een akkoord met Internazionale over een transfersom van 55 miljoen euro. Manchester United heeft bovendien op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Onana zelf. Voor Justin Bijlow lijkt dat slecht nieuws te betekenen.

Het nieuws rond Onana volgt zich in rap tempo op. Duidelijk is dat Manchester United na het afronden van de transfer van Mason Mount vol inzet op de komst van de oud-keeper van Ajax. Waar transferspecialist Fabrizio Romano donderdagavond onthulde dat een nieuw Engels bod van tafel was geveegd door Internazionale, lijken de clubs elkaar nu alsnog te naderen.

Bronnen rondom de Engelse club melden aan De Telegraaf dat voor Onana een contract voor vijf seizoenen of een verbintenis voor vier seizoenen met een optiejaar klaarligt. Maakt de keeper daadwerkelijk de overstap naar Manchester United, dan gaat hij opnieuw samenwerken met Erik ten Hag. De twee wonnen bij Ajax onder meer drie keer de landstitel.

Het is voor Justin Bijlow slecht nieuws dat Manchester United en Internazionale een akkoord naderen. De keeper van Feyenoord geldt als goedkoper alternatief voor Onana, die meer dan het dubbele moet kosten dan zijn twee jaar jongere collega. De kans is klein dat Bijlow komend seizoen op Old Trafford is te bewonderen als Manchester United erin slaagt Onana los te weken uit Milaan.

