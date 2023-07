Voetbal op tv: Mis via deze zender niks van Feyenoord - Villarreal CF

Feyenoord speelt donderdagavond alweer de vijfde oefenwedstrijd van deze voorbereiding. De Rotterdammers nemen het om klokslag 19.00 uur op tegen het Spaanse Villarreal CF. Het duel wordt gespeeld in De Kuip, maar voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn wordt de wedstrijd ook uitgezonden op televisie.

Op ESPN wordt het affiche met de nummer vijf van het afgelopen LaLiga-seizoen uitgezonden. Al om 18.30 uur kunnen liefhebbers naar de voetbalzender zappen, want dan begint de voorbeschouwing onder leiding van Pascal Kamperman en analist én oud-Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi. Mark van Rijswijk verzorgt de wedstrijd van live-commentaar.

Oefencampagne Feyenoord

Zoals gezegd speelt Feyenoord alweer de vijfde wedstrijd in de oefencampagne. De landskampioen kan tot dusverre terugkijken op een redelijke voorbereiding. Op 8 juli vond de eerste wedstrijd plaats voor de ploeg van Arne Slot tegen promovendus PEC Zwolle. De Rotterddammers wonnen dat duel met 3-1 door doelpunten van Danilo, Ezequiel Bullaude en Yankuba Minteh.

Diezelfde Danilo was in de daaropvolgende oefenwedstrijd opnieuw belangrijk met de openingstreffer tegen Club Brugge. Paixão zorgde destijds voor de 2-0 en de eindstand. De overwinning tegen Brugge was meteen de laatste winstpartij uit deze voorbereiding, want drie dagen later lukte het Feyenoord niet om voorbij Union Sint-Gillis te komen (0-0).

De meest recente oefenwedstrijd speelde de ploeg van Arne Slot tegen het Duitse TSG Hoffenheim en leed tegen hen de eerste nederlaag. Feyenoord ging met 4-2 ten onder. Doelpunten van Antoni Milambo en Danilo waren niet voldoende voor de zege.