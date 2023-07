Waanzinnige Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid kent ongelooflijke uitslag

Een zeer vermakelijke eerste Clásico van het nieuwe seizoen is een prooi gebleken voor FC Barcelona. In een vriendschappelijk duel won de ploeg van Xavi met 3-0 van Real Madrid. De doelpunten kwamen van Ousmane Dembélé, Fermín López en Ferran Torres. Het was een haast ongelooflijke uitslag, want Real Madrid was in grote delen van de wedstrijd de betere partij en crëerde legio kansen. Keer op keer stuitte De Koninklijke op het aluminium.

De wedstrijd werd gespeeld in het AT&T Stadium in Dallas. Het enige doelpunt van de eerste helft werd gemaakt door Ousmane Dembélé: met een diagonale poeier vond hij na een kwartier de linkerhoek. Dat doelpunt kwam voort uit een ingestudeerde vrije trap; de assist was van Pedri. Het was een klein wonder dat er niet vaker werd gescoord in de eerste 45 minuten. De kansen stapelden zich immers op.

In de vierde minuut had Barcelona-middenvelder Oriol Romeu al een afvallende bal tegen de lat geschoten en kort na het openingsdoelpunt miste Real Madrid een penalty, die was verkregen na een handsbal van Ronald Araújo. Vinícius Júnior schoot de penalty hard tegen de lat. Daar bleef het niet bij, want Vinícius trof zes minuten voor de rust de onderkant van de lat, waarna Jude Bellingham nog tegen de paal kopte. Aan de overzijde stuitte Dembélé op het uitgestoken been van Thibaut Courtois in een één-op-één-situatie. Tot slot voorkwam Marc-André ter Stegen in de blessuretijd dat Vinícius er 1-1 van maakte.

De eerste helft kende niet alleen veel kansen, maar ook wat opstootjes. Zo ontketende Frenkie de Jong een forse ruzie met een tackle van achteren op Éder Militão. De Nederlander ontving een gele kaart. In de tweede helft vuurde Aurélien Tchouaméni van afstand tegen de lat, waarna Barcelona het duel in het slot gooide. Invaller Fermín López kegelde raak van buiten het strafschopgebied. Vervolgens trof Vinícius nog maar eens de lat, nadat hij invaller Sergiño Dest voorbijliep alsof hij er niet stond, en bepaalde Ferran aan de overzijde de eindstand. Ferran wipte de bal over keeper Courtois en rondde op acrobatische wijze af.