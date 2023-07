Xavi Simons maakt tijdens trainingskamp van RB Leipzig meteen verpletterende indruk

De kop is eraf voor Xavi Simons in dienst van RB Leipzig. De twintigjarige middenvelder is na het afronden van zijn tijdelijke transfer meteen meegenomen op trainingskamp in Italië, waar hij vooralsnog een uitstekende indruk maakt.

Dat schrijft Philipp Hinze, een journalist van de Duitse tak van Sky Sports, op Twitter. "Hij is technisch zeer begaafd, er springt zelden een bal van zijn voet, hij vindt altijd de oplossing, is bestand tegen druk, dwingt directe duels af, is scherp in de passing en heeft een laag zwaartepunt", somt Hinze op wat hem aan Simons is opgevallen.

Artikel gaat verder onder video

Leipzig huurt Simons voor één seizoen van Paris Saint-Germain, dat de middenvelder deze week voor een bescheiden transfersom van zes miljoen euro overnam van PSV. Komende dinsdag kan de Oranje-international zijn officieuze debuut voor zijn Duitse werkgever maken. Leipzig oefent dan tegen Udinese.