Zaakwaarnemer Doekhi bevestigt geruchten over fraaie overstap: 'Hij staat op de lijst'

Danilho Doekhi (25) kan na één seizoen bij Union Berlin een fraaie transfer gaan maken. De verdediger kwam afgelopen seizoen transfervrij over van Vitesse en maakte in zijn eerste seizoen in de Bundesliga dusdanig veel indruk dat hij onder meer op de radar van Italiaans kampioen Napoli is verschenen, terwijl ook Conference League-winnaar West Ham United interesse zou tonen.

Dat schrijft de Duitse krant BILD, die zich baseert op een radio-interview dat Doekhi's zaakwaarnemer Seraino Dalgliesh aan het Italiaanse CRC zou hebben gegeven. "Ik weet dat Doekhi op de lijst staat bij Napoli", wordt Dalgliesh door de krant geciteerd. Daarnaast zou de verdediger volgens zijn zaakwaarnemer ook een stap in Duitsland óf een overgang naar de Premier League kunnen maken: "Er is een club in de Bundesliga en een club in Engeland die hem wil hebben." Volgens Voetbal International is West Ham United de Engelse club in kwestie. Bovendien zou ook AS Roma afgelopen winter al tevergeefs een poging hebben gedaan om Doekhi uit Berlijn weg te kapen.

Doekhi ligt bij Union nog vast tot medio 2025. De club kan dan ook een fraaie winst maken op de speler die twaalf maanden geleden gratis binnen kwam lopen. Volgens het algoritme van FootballTransfers ligt de transferwaarde van Doekhi momenteel tussen de 12 en 20 miljoen euro. De interesse van Napoli zou verband houden met het naderende vertrek van Kim Min-Jae, die volop aan Bayern München wordt gelinkt. "We zien wel wat er gaat gebeuren als de transfer van Kim doorgaat", wordt Dalgliesh geciteerd.

Afgelopen seizoen maakte Doekhi indruk in de verdediging van Union, dat knap vierde werd en daarmee plaatsing voor de Champions League wist af te dwingen. Bovendien stond de oud-speler van Ajax en Vitesse ook aanvallend zijn mannetje: liefst vijf keer scoorde hij afgelopen seizoen met het hoofd. Daarmee werd hij de meest scorende centrale verdediger van de Duitse competitie.