Aad de Mos voorziet basisplaats voor uitblinkende Ajacied: 'Veel te vroeg afgeschreven'

Aad de Mos vindt dat Ajax-doelman Jay Gorter (23) 'veel te vroeg' is afgeschreven. De keeper, die in de zomer van 2021 overkwam van Go Ahead Eagles, keepte vorig seizoen een ongelukkige wedstrijd tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (3-5 verlies). Het goede spel van Gorter tegen Ludogorets bewijst volgens De Mos echter dat hij een kans als eerste keeper in Amsterdam verdient.

"Hij was natuurlijk een persoonlijkheid bij Go Ahead", zegt De Mos in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Bij Ajax heeft hij een zeer ongelukkige wedstrijd gekeept waardoor hij eigenlijk werd afgeschreven, maar dat was veel te vroeg", refereert de gepensioneerde trainer aan de ongelukkige wedstrijd tegen de Eindhovenaren. Na zijn weifelende optreden tegen PSV groeide Remko Pasveer uit tot eerste doelman, waarna Ajax in de winterstop met Gerónimo Rulli een nieuwe eerste keeper aantrok. De Argentijn raakte tijdens de wedstrijd in de eerste speelronde van dit seizoen tegen Heracles Almelo echter geblesseerd, waardoor Gorter na een verhuurbeurt aan Aberdeen opnieuw een kans krijgt.

Artikel gaat verder onder video

"We kunnen een voorbeeld nemen aan Stanley Menzo", vervolgt De Mos. "Die is begonnen met een wedstrijd bij Auxerre, waar ik bij was, waarbij hij onder twee corners doorliep. Hij is toch international geworden en een grote keeper bij Ajax", haalt De Mos op uit zijn herinnering. "Je moet een keeper de tijd geven, soms zijn er momenten in een carrière dat er in één keer een doorbraak is. Ik heb het gevoel dat dat bij hem zo is, dat de meningen in één keer omslaan. Het kan weleens zijn dat hij nooit meer het hok uitgaat en dat die andere jongen misschien terugmoet naar Frankfurt voor acht miljoen", verwijst De Mos naar de deze zomer aangetrokken Diant Ramaj.

Schreuder

Ajax-clubwatcher Mike Verweij vindt dat de 'fout' in dezen is toe te schrijven aan gewezen Ajax-trainer Alfred Schreuder. "Het was eigenlijk heel gek dat hij hem in die wedstrijd (tegen PSV, red.) opstelde vond ik, omdat hij eigenlijk nog geen keuze had gemaakt tussen Pasveer en Gorter", aldus Verweij. "Kies dan in zo'n belangrijke wedstrijd in een volle ArenA voor Pasveer. Dan had Gorter een iets makkelijkere aftrap uit bij Fortuna Sittard kunnen hebben. Nu was hij onmiddellijk afgeschreven."