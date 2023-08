AC Milan-miskoop kon naar PSV, maar Feyenoord klopte nóg eerder aan: 'Er volgde via via snel een resolute nee'

PSV dacht in eerste instantie aan de komst van Charles de Ketelaere, maar presenteerde vorige week uiteindelijk in de persoon van Malik Tillman een nieuwe ‘10’ en opvolger van Xavi Simons. De nummer twee van het afgelopen Eredivisieseizoen was niet de enige club uit Nederland die de naam van De Ketelaere op het lijstje had staan. Feyenoord heeft eveneens geïnformeerd naar de Belg. De landskampioen hoefde echter geen moment op diens komst te rekenen.

Alfred Schreuder vertelde een paar maanden geleden in gesprek met Het Laatste Nieuws dat hij De Ketelaere graag had meegenomen naar Ajax. Schreuder was tijdens zijn periode als hoofdtrainer van Club Brugge diep onder de indruk geraakt van de Belg en hoopte dat hij hem zou vergezellen in Amsterdam. De Ketelaere vertrok echter niet naar Ajax, maar naar AC Milan. Dat telde ruim dertig miljoen euro neer voor diens komst. Het huwelijk tussen AC Milan en De Ketelaere loopt echter stuk: de Belg is op weg naar Atalanta Bergamo.

Een overstap naar de Eredivisie was eerder deze zomer ook een optie voor De Ketelaere. De interesse van PSV, dat de aanvallende middenvelder graag op huurbasis naar Eindhoven wilde halen, werd meermaals besproken. Maar PSV was dus niet de enige Nederlandse topclub die de komst van De Ketelaere deze zomer zag zitten. “Voor PSV überhaupt hengelde naar de Belg Charles de Ketelaere informeerde ook Feyenoord bij de middenvelder of hij openstond voor de stap van AC Milan naar de Eredivisie”, weet het Algemeen Dagblad. “Er volgde via via snel een resolute ‘nee’’, leest het.

Lang en Danjuma

De Rotterdammers kroonden zich in het afgelopen seizoen voor de eerste keer sinds 2017 tot kampioen van Nederland en zijn er veel aan gelegen aan kop te blijven. Daarvoor waren naast De Ketelaere ook meerdere Oranje-internationals in beeld. “Slot sprak met Noa Lang van Club Brugge. Los van het feit dat de speler zich niet vleiend uitliet over Feyenoord in een podcast, bleek de komst van de aanvaller financieel niet haalbaar. PSV sloeg wel toe. De trainer van Feyenoord zat ook hoogstpersoonlijk tegenover Arnaut Danjuma, die voor een forse huursom en een riant salaris leek op te halen bij Feyenoord. Tot Everton zich meldde voor de aanvaller.”

Volgens het AD is ook Rick Karsdorp in beeld geweest. Feyenoord had naar verluidt interesse om de vleugelverdediger te kopen van AS Roma, maar van een rentree in De Kuip is vooralsnog geen sprake en die lijkt er deze zomer ook niet te komen. De Rotterdammers trachtten in de winter tevergeefs Jerdy Schouten - die nu op weg is naar PSV - te halen. Ook Ricardo Pepi stond op het verlanglijstje. “Hij luisterde zelfs nog thuis bij Slot naar de plannen die Feyenoord met hem dacht te hebben. Ambities voldoende in de Kuip, maar ook met ruim zestig miljoen aan inkomsten blijft de situatie dat Feyenoord op de transfermarkt een betrekkelijk kleine speler is”, stelt de krant.

