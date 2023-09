Aftellen richting Champions League-loting, fans van deze vier clubs hopen op Feyenoord: 'Dan zou het goed zijn'

Hoewel Ajax, AZ en FC Twente donderdagavond in actie komen in de play-offs voor de Europa League dan wel UEFA Conference League, kijken veel liefhebbers reikhalzend uit naar de loting voor de groepsfase van de Champions League. Om 18.00 uur gaat de loting van start en met Feyenoord en PSV zijn voor het eerst sinds 2018 twee Nederlandse clubs van de partij. Voor zowel de Rotterdammers als Eindhovenaren dreigt een zware loting. Veel supporters van andere clubs hopen op een (dubbele) ontmoeting met Feyenoord.

Het was een paar maanden geleden voor Feyenoord nog even spannend in welke pot het terecht zou komen voor de loting voor de groepsfase van de Champions League. De kampioen van Nederland had een goede kans om in pot 1 te belanden en daarmee een aantal Europese grootmachten te ontlopen, maar was daarbij nog wel afhankelijk van Manchester City. Feyenoord zou een plek in pot 1 bemachtigen als de winnaar van de Champions League óók landskampioen zou worden. De wens van vele Feyenoord-fans kwam uit, want Manchester City legde naast de landstitel ook beslag op de cup met de grote oren.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor verzekerde Feyenoord zich van een plaats in pot 1. Dat betekent dat de formatie van trainer Arne Slot donderdagavond sowieso niet gekoppeld kan worden aan Manchester City, Sevilla, FC Barcelona, Napoli, Bayern München, Paris Saint-Germain én SL Benfica. Dat wil echter niet zeggen dat Feyenoord niet (lood)zwaar kan loten. Zo zou voor de nummer één van Feyenoord zomaar een groep met Real Madrid, AC Milan en Newcastle United uit de koker kunnen rollen. Feyenoord is in ieder geval gewild bij fans van andere deelnemende clubs. Wat opvalt is dat vooral veel aanhangers van Galatasaray hopen op een treffen met Feyenoord. “Als Feyenoord, Real Madrid, Kopenhagen en Galatasaray de groep wordt, zou dat goed zijn”, schrijft iemand op X.

Ook in Servië wordt Feyenoord door een aantal genoemd als dé te treffen ploeg uit pot 1. Zo hoopt er iemand voor Rode Ster Belgrado op een loting met Celtic, Real Madrid en Feyenoord. Hij denkt dat Celtic net iets te sterk zal zijn in de strijd om plek twee, maar verwacht dat Rode Ster Feyenoord voor kan blijven en zich dan als nummer drie plaatst voor de tussenronde van de Europa League. Lazio-fans zitten eveneens te wachten op een loting met Feyenoord. De Rotterdammers schakelden de Romeinse ploeg vorig seizoen nog uit in de groepsfase van de Europa League. En dan is er nog Red Bull Salzburg. Het social mediateam van de Oostenrijkse kampioen stak woensdagavond al de draak met Feyenoord. Red Bull Salzburg bestempelt Feyenoord overduidelijk als zwakste broeder in pot 1 en supporters van die club hopen dan ook op de Rotterdammers als één van de vier tegenstanders.